شاهد.. حكيم يحقق نصف مليون بـ قلبي يا ناس

حقق المطرب الكبير حكيم نصف مليون مشاهدة من خلال أغنية " قلبي يا ناس" بعد طرحها امس الاربعاء وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية " قلبي يا ناس" من كلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع موسيقي اسلام شيبسي وميدو مزيكا. Advertisements كلمات الأغنية:

لا قبلك ناس ولا بعدك ناس .. ياقلبي يا عمري يا كل الناس ولا فى حلوين في البني ادمين تتشال في العين وكمان ع الراس قلبي يا ناس قلبي يا ناس فوق خدوده ضحكه بتنور حياتي جنب منه ببقي انا ف اسعد حالاتي قلبي يا ناس قلبي يا ناس مالي عيني واغلي واجمل حاجة فيا ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عنيا مظبوط بالملي وليك طله بتونس روحى وعيونك لما بتضحكلي بتداوى جروحى كل لحظة تعدي انا بحبك زياده قبلك انت قلبي معرفش السعاده قلبي يا ناس قلبي يا ناس ماعرفش ارتاح الا اما الاقيك واقف قدامي علشان انت مشفتش في جمالك الا ف احلامي تعرف انك كل حاجة حلمت بيها واني عايش في الحياة علشان انت فيها. الناس ولا فى حلوين في البني ادمين تتشال في العين وكمان ع الراس قلبي يا ناس قلبي يا ناس فوق خدوده ضحكه بتنور حياتي جنب منه ببقي انا ف اسعد حالاتي قلبي يا ناس قلبي يا ناس مالي عيني واغلي واجمل حاجة فيا ببقى حابب الدنيا وانت قصاد عنيا مظبوط بالملي وليك طله بتونس روحى وعيونك لما بتضحكلي بتداوى جروحى كل لحظة تعدي انا بحبك زياده قبلك انت قلبي معرفش السعاده قلبي يا ناس قلبي يا ناس ماعرفش ارتاح الا اما الاقيك واقف قدامي علشان انت مشفتش في جمالك الا ف احلامي تعرف انك كل حاجة حلمت بيها واني عايش في الحياة علشان انت فيها.

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