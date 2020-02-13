بعد تصدرها محركات البحث في السعودية.. معلومات عن نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورًا لها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث أصبحت بعد ذلك ضمن الأكثر بحثًا على موقع جوجل، في المملكة العربية السعودية.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن الفنانة السورية، فولدت نسرين في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحم إلى جانب الجواز السوري جنسية الجزائرية نسبة لوالدتها.

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انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون

المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلا أن مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل "هولاكو"، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.وحصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.



تشارك طافش الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل ختم النمر، حيث تم تصوير في اليونان الأسبوع الأخير من يناير الماضي بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتى استغرقت 5 أيام، وذلك بعد تصوير أسبوعين فى مدينة أسوان التى تدور فيها معظم أحداث العمل الذى انطلق عرضه على قناة ON E يوم السبت 18 يناير، حيث يتم عرض حلقاته بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

شاركت الفنانة السورية في عدة أعمال فنية ما بين تلفزيونية ومسرحية وسينمائية، ويبقى دورها في فيلم "نادي الرجال السري" عالقًا في أذهان حيث أدت دور فريدة.