فيديو.. آمال ماهر تعود بـ ماتسبنيش

طرحت المطربة آمال ماهر أغنية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماتسبنيش " وذلك عبر قناة الرسمية لشركة روتانا. أغنية "ماتسبنيش " من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة ومن ألحان خالد عز ومن توزيع موسيقي لنادر حمدي. Advertisements

كلمات الأغنية ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايماً بحس .. في وجودك بالأمان تعرف ايه .. حاسه انا بيه حاسه كأن دي أول مره حبيبي أعيش وهقول ايه .. وهقول ليه مانا لو حتى ماقولتش عيني مابتخبيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايماً بحس .. في وجودك بالأمان تعرف ايه .. حاسه انا بيه حاسه كأن دي أول مره حبيبي أعيش وهقول ايه .. وهقول ليه مانا لو حتى ماقولتش عيني مابتخبيش

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