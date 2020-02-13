شاهد.. سارة الشامي مع ياسمين صبري في كواليس "فرصة ثانية"

نشرت النجمة الشابة سارة الشامي صورة لها من كواليس مسلس "فرصة ثانية" وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "الشامي" في الصورة مع النجمة Advertisements ياسمين صبري وعلقت عليها قائلة:" مسلسل فرصة ثانية". ياسمين صبري وعلقت عليها قائلة:" مسلسل فرصة ثانية". يذكر أن مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل. مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

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