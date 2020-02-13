فيديو.. أحمد جمال يطرح كليب "كل سنة وأنت طيب"

طرح المطرب الشاب أحمد جمال أغنية جديدة بعنوان "كل سنة وانت طيب" وذلك عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب".

أغنية "كل سنة وانت طيب" من كلمات الشاعر الغنائي نور الدين البندارى ومن ألحان احمد جمال وتوزيع موسيقي جيزو.

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كلمات الأغنية :



دورت انا على هدية اجيبهالك مالقتش حاجة في مقامك حتى الاغاني مش عارف اكتبهالك مكسوف كلامي قدامك كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم

بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب الليلة عايزك يا حبيبي تبقى معايا تفرح وتضحك عالاخر وانا سبتلك كل الحاجات اللي ورايا ونسيت وغيرك مش فاكر كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب فرحان بحبك يا حبيبي افرح معايا تسلملي اجمل ضحكايه انت وكفايه كملتلي نصي التاني ولقيت حنانك فيه الحاجات ال ناقصاني يسلم جمالك كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب واللي تحلم بيه بكره تلاقيه بكره بكره يبقى قريب كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب.