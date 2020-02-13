نشر النجم أحمد زاهر صورة من كواليس مسلسله الجديد "البرنس" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتب أحمد زاهر في صورة من الكوليس قائلا:"فتحي مسلسل البرنس تأليف و إخراج محمد سامي رمضان ٢٠٢٠ انتاج سينرجي تامر مرسي انتظرونا". محمد سامي رمضان ٢٠٢٠ انتاج سينرجي تامر مرسي انتظرونا".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي. ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أحمد زاهر في كواليس مسلسل "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.