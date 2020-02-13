بالصورة- أنريكي إغليسياس في اللحظة الأولى مع مولوده الجديد

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم الإسباني ​أنريكي إغليسياس​ صورة جميلة مع مولودته الجديدة من زوجته آنا وأثار ضجة كبيرة عبر حساباته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وهو طفله الثالث من زوجته لاعبة التنس المعتزلة الروسية أنا كورنيكوفا. وعلق أنريكي إغليسياس على الصورة قائلاً: "شمسي في 30-1-2020" مشيراً الى تاريخ ولادة طفلته. ولفت الإنتباه الى القبعة التي اختارها لها ووضعها على رأسها فور ولادتها.

وتمكن الثنائي إخفاء خبر الحمل خلال التسعة أشهر الماضية وأنجبت كورنيكوفا طفلها الثالث بسرية تامة وذلك بعد عامين على ولادة توأمهما نيكولاس ولوسي.