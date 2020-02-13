فيديو- آمال ماهر في عيد الحب "ماتسبنيش"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة حلول عيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، صورته في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات أغيته: "ماتسبنيش .. لحظة أعيش.. غير وأنا جنبك جوه فى قلبك .. ماتسبنيش ...ماتقوليش .. وماتحكيش

بس احضنى وقرب منى .. ماتسبنيش ..خلينى أعيش .. فى زمان غير الزمان ..ودينى لدنيا تانية أعيش معاك .. خدنى بهواك أبعد مكان

مش عايزه أشوف بعيونى الا أنت بس.. علشان دايماً بحس .. فى وجودك بالأمان.. تعرف ايه .. حاسه انا بيه.. حاسه كأن دى أول مره حبيبى أعيش.. وهقول ايه .. وهقول ليه... مانا لو حتى ماقولتش عينى مابتخبيش".