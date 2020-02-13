ذا ويكند قريبا بألبوم غنائي جديد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي ذا ويكندعن عودته بألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "After Hours" ، الا انه لم يكشف عن تفاصيله أو الموعد المحدد لطرحه.
يذكر أن ذا ويكند تلاقي اعماله نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، كما انه أطل في فيلم Uncut Gems مع النجم العالمي آدم ساندلر الذي طرح في 13 كانون الأول/ديسمبر.
وكنا قد ذكرنا أن النجم ذا ويكند سجل مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان Like Selena، وبالتالي يبدو أنه يستعد لإصدار أغنية عن حبيبته السابقة النجمة سيلينا غوميز.
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