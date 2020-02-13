ميرنا وليد - بيروت - على قدم وساق تعمل الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على ألبومها الجديد لعام 2020 وشيرين انتهت بالفعل من تسجيل أربع أغنيات قامت بضمها الى الألبوم الذي يحتوي على العديد من أغنيات درامية ورومانسية، إذ تحرص شيرين على ضم ألوان غنائية مختلفة في الألبوم وقد علم موقع "الفن" بأن شيرين تحاول اللحاق بالموسم الصيفي للعام الحالي وبالتحديد بعد شهر رمضان لذلك تحاول تكثيف جهودها وتركيزها على الألبوم الجديد.

وكانت شيرين قد حصلت على اجازة مع نهاية 2019 وسافرت إلى بعض الدول الى جانب زوجها الفنان المصري حسام حبيب وبناتها وفور عودتها قررت أن تركز على عملها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - هذا موعد إصدار ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.