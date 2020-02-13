بديع أبو شقرا: "انتو اتدّيَنوا انتو ردّوا"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ عن انزعاجه من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، مشيرا الى ان الذي تديّن الأموال من الدول الأخرى يُرجعها من جيبه، لا من جيب المواطن اللبناني.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بيتدّيّنوا مصاري من برّا، بيسرقوُن، وبدّن يردّوُن من جيابنا، وبيرجعوا بيطلبوا مساعدات من برّا ، تَيسرقوُن، وكمان بدّن يردّوُن من جيابنا.... خيي شو خصّنا؟ انتو اتدّيَنوا انتو ردّوا".

وكان تحدث بديع أبو شقرا مؤخرا عن البيان الوزاري واصفا اياه بأنه سيكون موضوع انشاء ركيك، مشيرا الى ان الشعب هو صاحب القرار.

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