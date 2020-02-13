تراند اليوم : جيسي عبدو تجنن الجمهور بالجيبة القصيرة – إتفرج

شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت جيسي عبده خلال الصورة بإطلالة أنيقة بارتدائها بدى اسود وجيب قصير باللونين الأبيض والأسود، نال إعجاب متابعيها.

واعتمدت جيسي عبده على وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها الجذابة وإسدال شعرها على كتفيها مع وضع أحمر الشفاه، لإبراز أنوثتها.

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وعلقت جيسي على الصورة قائلة: “تأتي أيام أفضل أتمنى لك يومًا جيدًا”.

وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما “اتهام” مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و”سك على إخواتك” مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.