رامي جمال يطرح "بيهم كلهم" في عيد الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري رامي جمال أغنية جديدة بعنوان "بيهم كلّهم"، وذلك بمناسبة عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير/شباط من كل عام.

ودخلت الأغنية الجديدة إلى جانب أغنية "سقف"، التي طرحها جمال قبل أيام، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

"بيهم كلّهم" هي الأغنية الثانية التي طرحها رامي جمال من ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، المقرر صدوره كاملاً خلال أيام، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء البارزين؛ مثل تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، ومن الملحنين بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور ومدين.

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أغنية "سقف"، التي طُرِحت منذ أيام حققت نجاحاً كبيراً، وتصدَّرت قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور.

وكان اللافت للنظر هو ظهور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في تصوير الكليب مثل أحمد السقا وعمرو يوسف وشيكابالا ورمضان صبحي.



