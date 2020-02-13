حسن شاكوش وعمر كمال.. العلاقة القوية تتحول لخيانة فنية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا تكاد مشاكل الوسط الفني تهدأ حتى تعود إلى الاشتعال من جديد، وليس هناك استثناء فيها سواء على صعيد الدراما أو السينما أو الغناء.

آخر تلك المشاكل كانت وعلى غير المتوقع بين الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش. فبعد نجاح أغنية "بنت الجيران" التي حصدت نسب مشاهدات عالية وصلت لثاني الأغاني استماعا على منصة الساوند كلاود، ظهر كمال مستاءً وممتعضا بشدة من زميله شاكوش، الذي أدى معه الأغنية، بعد أن تعمّد بحسب تصريح له بتهميشه، وحصد نجاح الأغنية، دون أي ذكر له.

وقال عمر كمال وفق ما نقلته صحيفة "مصراوي": "صحيت الصبح لقيت أغنية بنت الجيران، اتغير اسمها على يوتيوب إلى (بنت الجيران بهوايا انتي قاعدة معايا)، اللي هو لا حول لا قوة إلا بالله، طيب ليه عمل كدا وهي كانت “بنت الجيران” بس".

وأضاف: "بيهمشني بقاله فترة في كل حتة وأنا ساكت، وسكت كتير جدًا، لكن إني أصحى ألاقي المهرجان اتغير اسمه، يبقى كدا خلاص بقى دي حرب علني".

وعن محاولته التواصل مع حسن شاكوش قبل كتابة البوست، قال كمال: "لا، محاولتش أنا اللي في نفسي أقوله بقوله على صفحتي وقدام الناس، وفي ناس كتير حاولت تكلمني عشان أمسح البوست وقالتلي متفرجش الناس علينا، وتعالى نعمل قعدة، قولتلهم لا؛ لأن اللي عمله معايا قلة ذوق علني، وكمان هو محاولش يكلمني لأنه عارف إن فيه مصالح مشتركة بينا، فأكيد مش هيجبهالي بشكل مباشر".

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واستطرد المطرب الشعبي: "شاكوش طلع في برنامج نفسنة، قالولك مغني بهوايا انتي قاعدة معايا، وعمل مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مدتها 7 دقايق مجبش فيهم سيرتي، اتكلم عن اللي لحن واللي كتب، طيب واللي غنا.. مفيش أي ذكر ليه؟".

وحقق الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، نجاحا ساحقا بأغنيتهما "بنت الجيران"، التي حصدت ما يزيد عن 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب. كما تصدّرت المركز الثاني، بتطبيق "ساوند كلاود" العالمي. وحصل مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، على المركز السابع.