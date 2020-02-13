محمد رمضان يوجه رسالة قاسية إلى الطيار المفصول

أعاد الفنان محمد رمضان عبر صفحته بموقع تويتر نشر الفيديو سبب الأزمة الخاصة بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد وقفه نهائيا من قبل سلطة الطيران المدنى.

وعلق "رمضان"، على الفيديو قائلا:«انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور.. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخل عنه وربنا وحده يعلم بذلك، وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله». وقال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها. وأضاف البيان، ووفقًا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيًا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

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