علا رشدي توجه رسالة لمتابعيها بمناسبة عيد الحب

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة علا رشدي صورة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " برفقة زوجها الفنان أحمد داود بمناسبة عيد الحب (الفلانتين) . وعلقت على الصورة قائلة :"الفلانتين بكرة فأنا عارفة انكوا هتبعتوا لبعض الصورة دي وتقولوا ان الاهتمام مبيتطلبش بس صدقوني أحمد كان بيعدل الفستان عشان منتكعبلش مش أكتر" . ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "بس برضو نزل عدل الفستان يعني بيهتم بيكي وقال آخر "بحبكوو جدا و ربنا يخليكو لبعض بس يا علا ماهو التصرف دة في حد ذاته اهتمام . Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال علا رشدي، فيلم"قصة حب"، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وشارك في عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم وفرح بوسف وفراس سعيد . قد يهمك أيضا: أحمد داوود يؤكد فضل زوجته علا رشدي في نجاحاته الفنية

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