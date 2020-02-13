نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة مبهجة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نوال الزغبي خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة ترتدى تيشيرت باللونين الأبيض والأسود أنيق، وعلقت قائلة: "انا ل ما فيك تجرحها #القوية قبلك سموني" نالت إعجاب متابعيها.

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "القوية"، اليوم؛ تزامنًا مع عيد الحب.

كانت الفنانة نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

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ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"، "كاراميل"، "طول عمرى"، "معرفش لية"، "عينيك كدابين"، "مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"، "ياجدع"، "ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.

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