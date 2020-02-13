غادة رجب تتعاون مع زوجها فى "كلام كبار"

انتهت المطربة غادة رجب من تسجيل أغنيتها الجديدة التى تحمل عنوان "كلام كبار" على ألحان وتوزيع شريف حمدان. يذكر أن الأغنية من كلمات زوجها الشاعر عبدالله حسن، مكساچ وماستر محمد جودة، حيث تم كتابة كلمات هذه الأغنية في شهر العسل بينهما في تايلاند. قد يهمك ايضاً: مهرجان "أسوان الدولي لأفلام المرأة" يكرّم رجاء الجداوي رجاء الجداوي تؤكد أنها عملت في جراج أتوبيسات لتدبير المال بأجر 7 جنيهات

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