رامي صبري يستقبل عيد الحب بأغنية "حياتي مش تمام"

أطلق الفنان رامي صبري، أغنية جديدة عبر موقع يوتيوب باسم "حياتي مش تمام" على طريقة الأغنيات السينجل. تأتي الأغنية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، ويسعى رامي للتواجد دائما في هذه المناسبة بأغنية سينجل جديدة. الأغنية الجديدة تعاون فيها صبري مع عدد من صناع الموسيقى المميزين حيت كتب كلمات الأغنية ولحنها عزيز الشافعي، والتوزيع والميكس لـ جلال الحمداوي والأغنية من إنتاج R Music Production. Advertisements قد يهمك أيضا: رامى صبرى يحيي حفل فى دبى بحضور اكثر من ٨٠ الف متفرج ياسمين رئيس ترد على أخبار انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى

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