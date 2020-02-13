أحمد جمال يفاجئ حبيبته في كليب "كل سنة وانت طيب"

بمناسبة عيد الحب تطرح شركة "مزيكا" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، اليوم الخميس، أحدث فيديو كليب للنجم أحمد جمال بعنوان "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس.

تصوير الكليب تم في العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة في إطار رومانسى ملائم تمامًا مع الأغنية، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التي تكون سببًا في تعطيله، فيسابق الزمن في تنفيذ هذه المفاجأة، والتي تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

وقد أشار الفنان أحمد جمال على موقف طريف حدث أثناء التصوير فيقول: "اشترينا سلة كبيرة جدا مليانه ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان اهديها لحبيبتي فى الكليب.. لكن اللي حصل ان طول وقت التصوير الناس اللي ماشيه بالشارع بتيجي تشتري مني و تسألني بكام الوردة فكروني ببيع..!.. ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا ان انا "أحمد جمال" وان ده تصوير كليب".

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