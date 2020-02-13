شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب فى وصلة حب لـ"شيرين عبد الوهاب": أنتى عيلتى وأحن قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الملحن حسام حبيب، زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب ، معبرا عن حبه قبل عيد الحب "الفلانتين" الذى يوافق غدا الجمعة 14 فبراير.

حسام حبيب، نشر عبر حسابه على ستورى انستجرام، قائلاً :"أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وأنت عيلتى يا أحن قلب عليا، ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين".



حساب حبيب انستجرام

وتتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

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ومسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت عن خضوعها لعملية جراحية صعبة فى منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت هى سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، مؤكدة إنه من الصعب أن تغنى فى هذه الحالة و لكن حب الناس جعلها تنسى آلامه مما جعلها تظهر في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء. .

من ناحية أخرى تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم، فى السياق ذاته تتواجد شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها التواجد الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثرمن أغنية، وزوجها حسام حبيب.