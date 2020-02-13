شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية "عم الطبيب" من ألبوم سهران.. ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب مؤخراً أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، والذى شوق به جمهوره خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما طرح بروموهات أغانى الألبوم عبر موقع يوتيوب، وما إن طرح أغانى الألبوم حتى لاقت ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذى يعيش مع هذا الألبوم تحديداً حدثاً مختلفاً، خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وخلال هذا التقرير نسلط الضوء على كلمات واحدة من أغانى الألبوم وهى "عم الطبيب" الذى لحنها عمرو دياب نفسه وألفها صابر كمال، خاصة أن تلك الأغنية ما إن غناها الهضبة عمرو دياب خلال أحد حفلاته لايف وفاجأ بها جمهوره تفاعلوا للغاية معها وباتت مطلباً من جمهوره الذى انتظرها للغاية ضمن ألبومه الجديد وتقول كلمات الأغنية.

عم الطبيب

جنبى الشمال ده بتجيله شكة

من حالي طول الليل بتشكي

عرى وكشف شاف الهموم

بص بأسف وقالي قوم

متروحش يابني لطبيب يطبك

انت علاجك حبيب يحبك

متروحش يابني لطبيب يطبك

انت علاجك حبيب يحبك

عم الطبيب

جنبي الشمال ده بتجيله شكة

من حالي طول الليل بتشكي

عرى وكشف شاف الهموم

بصّ بأسف وقاللي قوم

ما تروحش يابني لطبيب ييطبك

أنت علاجك حبيب يحبك

ما تروحش يابني لطبيب ييطبك

أنت علاجك حبيب يحبك

عم العطار

اعملي من عندك تحبيشة

أحلي بيها مرار العيشة

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بصّ وسأل فين يوجعك

فرح وزعل مين يسمعك

أنا قلت بلوتي في الكتمان

قاللي دواها صحاب جدعان

أنا قلت بلوتي في الكتمان

قاللي دواها صحاب جدعان

شيخ العرب

اديلي مده دايخ مدوخ

هات الخلاصة أنا وضعي بوخ

قالي دواك وبلاش تقاطع

عند العجيب أبو سر باتع

قالي دواك وبلاش تقاطع

عند العجيب أبو سر باتع

أنا قلت أيه قاللي يا متعوس

كل العلل دواها الفلوس

أنا قلت أيه قاللي يا متعوس

كل العلل دواها الفلوس

يا طول غلبي يا طول توهتي

يا آهة جديدة على آهتي

دواك لاذذ ونفسي أدوق

لكن عازز ومش في السوق

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".