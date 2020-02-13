شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح أغنية "أجمل أوقات" خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة بعنوان "أجمل أوقات" خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي سجلتها خصيصاً بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قرر كل من شذى والقائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني "الرومانسية".

وتم تصوير الأغنية علي طريقة ال"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي إرتدت فيها شذي فستان "أحمر" حتي يتناسب مع أجواء "عيد الحب" وأشرف على الإنتاج محمد حامد في أول عمل يجمعه بشذي وهناك عدد من الأغاني التي تجمع بينهم خلال الفتره المقبلة والتي تحمل عددا من المفاجآت .

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وتقول كلمات الأغنية: "جيت اعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. انا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي امتلك روحي بهواه".

وكانت آخر اغانى المطربة شذى "المرأة المستقلة" التى جمعتها بكل من أوكا وأورتيجا والتى قالت عنها لنا فى تصريحات سابقة: "إنها سعيدة بهذه الأغنية وتلقت ردودو أفعال إيجابية فاقت توقعاتها"، مشيرة أنها مبسوطة أيضا بالغناء مع كل أوكا وأورتيجا وخروج الأغنية بهذا الشكل وحققت نجاحا كبيرا.