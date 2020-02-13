شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطلق أول قناة قرآن بأصوات مصرية "مصر قرآن كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل البث التجريبى للقناة التليفزيونية الجديدة "مصر قرآن كريم" على نايل سات تردد 10853 أفقى وهى أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى للمتحدة بأن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة و الحناجر الذهبية التى تربت على أيديها أجيال كاملة فى العالم الأسلامى.

وأضاف أن القناة تعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوى والنقشبندى وغيرهم.

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وأكد حسام صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة شدد على أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة فى قراءة القرآن والإنشاد أيضًا.

وتنطلق القناة بالقرآن الكريم دون خريطة برامجية وتستهدف البيوت المصرية والعربية والإسلامية والتى لا تخلو دوما من آيات الذكر الحكيم بهذه الأصوات العذبة العطرة التى تهتز لها القلوب .