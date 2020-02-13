شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أغنية "سنجل في عيد الحب" بمناسبة الفلانتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة مى كساب، أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين الموافق غدًا 14 فبراير، عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع أوكا.

وتتطرق الأغنية إلى الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة إلى الأرتباط أو الزواج ومشاكلهم في عيد الحب، حيث قالت مى كساب قبل طرح أغنيتها اليوم :"السناجل في عيد الحب أغنية مخصوص عشانكم".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي كساب كانت أغنيتها "أنا"، حيث حققت الأغنية آلاف المشاهدات، من كلمات على مزاج، وألحان و توزيع: أوكا، وتسجيل و ميكس وماستر جورج يعقوب، وعود يوسف عباس، وكمان محمود سرور، وفيديو ميا المهدى.

وشاركت مى كساب في مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وكانت مى كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

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