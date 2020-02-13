من تأليف وألحان مدير أعماله.. كلمات أغنية "روح" من ألبوم عمرو دياب 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد "سهران" الذى طرحه مساء أمس الأربعاء، مع مدير أعماله أحمد زغلول في أغنية "روح" التى كتبها ولحنها زغلول، حيث يأتى هذا التعاون الأول بعد سنوات طويلة من العمل الذى جمع دياب بزغلول، وتعد "روح" من الأغانى المختلفة التي تحمل طابعاً مميزاً من بين أغنيات الألبوم الذى يتصدر مؤشرات البحث جوجل وتويتر وغيرها من منصات الأغانى.
عمرو دياب
وتقول كلمات أغنية "رووح" :-
جرح الهوى لو من الحبايب ملوش دوا
آه ولا قلب دايب
انسى اللي كان انا قدرت انسى
كل اللي بينا هنعيشه ذكرى
روح روح ابعد عني
روح روح ياللي تاعبني
دانا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك
ياخسارة ياخسارة
يا خسارة على الأيام
هاتقولي ايه بعد الي قولته
أنا حبي ليك من قلب شيلته
مبقاش على واحد خسرني
جاي بعد ايه جاي تفتكرني
مبقاش على واحد خسرني
جاي بعد ايه جاي تفتكرني
روح روح.. روح وأبعد عني روحي يا اللي تاعبني
دا انا قلبي سامحك وجارحي سامحك الله يسامحك
يا خسارة يا خسارة.. يا خسارة على الأيام
وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة منذ اعلانه موعد طرح الألبوم الذى يضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "انتى زى ما انتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، مكانك فى قلبى"، روح"، "بالضحكة دى".
ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.
وروج عمرو دياب للألبوم خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".
بوستر البوم سهران
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