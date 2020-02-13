قصي خولي يتمنى هو أو أحد النجوم العرب تقديم عمل عظيم كالجوكر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - المشاهير قبل عشاق السينما ذهلوا وأبدوا إعجابهم بأداء الممثل المميز الحائز على أوسكار أفضل ممثل خواكين فينيكس لشخصية الجوكر الشهيرة سينمائياً،وهي شخصية معقدة نفسية ومليئة بكافة أشكال وصور الشر الصعب تحليلها وفهمها.

وأحدث نجم عبر عن شدة وعمق إعجابه بأداء خواكين فينيكس المذهل لشخصية الـ "جوكر"، النجم السوري الشاب قصي الخولي، فنشر صوراً لخواكين فينيكس بدور الجوكر وصور بوستر فيلمه "الجوكر" وعلق على جانبها بتغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: " ممكن يجي هيك يوم؟؟؟، لحظة ، مو أنا .. أنو ممكن يجي هيك يوم ونقدر نعمل هيك شي؟؟؟؟؟؟ بهالمهنة العظيمة. باختصار شديد اللهجة

لااااااااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء مو ممكن".



أعملوا أفلام وانسو المسلسلات.. كونوا مبدعين

هل يدعو قصي خولي إلى تحدي أداء يضاهي أداء خواكين فينيكس في الجوكر؟



وأثارت تغريدة قصي خولي حماس المئات من متابعيه فأيدوه تماماً فيما قال قال أحدهم مغرداً لقصي: "إي ليه لأ،فعلا لسه الخير لقدام"،لكن أجمل هذه التغريدات كتبها متابع قائلا:"أعملوا أفلام وانسو المسلسلات.. كونوا مبدعين"،فهل سيصغي له قصي خولي ويعتزل المسلسلات بحثاً عن أفلام عظيمة تخلد إسمه وذكره؟ مسلسله مع نادين نجيم لرمضان 2020 ،ينفي ذلك،ويؤكد استمرار قصي خولي درامياً،وأنه لا يمكن أن يحصل المرء على كل ما يتمنى فنياً بسهولة حتى قصي خولي.

أحلام تبكي تأثراً بخطاب خواكين فينيكس أثناء استلامه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن الجوكر



تساؤل قصي خولي حول الجوكر غني بالتأويلات والتفسيرات



تعليق قصي خولي مثير للإهتمام ،وقابل للتأويل والتفسير من كافة جوانبه،فالتعليق يعبر عن إعجاب وتقدير قصي خولي بأداء بطل "الجوكر" الممثل خواكين فينيكس الذي أحسن اقتناص فرصة أداء هذه الشخصية الفريدة من نوعها نفسياً وإنسانياً التي تتطلب موهبة أدائية عميقة،وقدرة على إخراج كافة ألوان المشاعر البيضاء والسوداء من أعماق قاع النفس الإنسانية،وهذه موهبة لا يمتلكها أي ممثل حتى لو كان مشهوراً أو وسيماً أو واسع الشعبية،الموهبة تبدأ بالفرص،وتتوج بالعمق والخبرة والإحساس والثقافة،وتتطلب قدراً كبيراً من الوقت لفهم الشخصية وتقمصها،ومنح خواكين شخصية الجوكر كل الوقت اللازم لتنضج وتعيش بداخله،وخلال التصوير غاب خواكين الممثل،وترك الجوكر يتلبسه روحياً ونفسياً فتحول خواكين للجوكر شكلاً ومضموناً،فاستحق الفوز عن أدائه المذهل الواقعي أوسكار أفضل ممثل عن جدارة.

تعليق قصي خولي



هل تعليق قصي خولي وتساؤله حول إمكانية "قدوم يوم ما ،نقدر نعمل فيه هيك شي بهاالمهنة العظيمة" يعبر عن إحساسه بعدم الثقة بقدرة النجوم العرب أو شركات الإنتاج العربية على تقديم هذا النوع من الأعمال العظيمة والأدوار الصعبة أدائياً لاسيما عندما قال: لاااااااا ءءءءءء مو ممكن.

تساؤل وإجابة قصي خولي تبرز واقع الدراما والسينما العربية الميؤوس من تطورها ليس من جمهورها ونقادها فحسب بل من أحد أبرز نجوم الدراما العربية،فهل سبب تشاؤم قصي خولي وعدم ثقته بقدرة أحد على تقديم عمل عظيم مثل "الجوكر" يكشف استسهال النجوم وشركات الإنتاج في تقديم أعمال درامية عادية وتقليدية لزوم العمل والعيش ليس إلا ؟،فلم يعد أحد يخوض تحديات فنية صعبة لصنع فن حقيقي يعبر عن واقع معاش ،وشخصيات موجودة بيننا كالجوكر،ظلمنا واضطهادنا لها حولها إلى شخصيات قاتلة وشريرة للدفاع والإنتقام لنفسها؟

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أوسكار 2020: خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر



قصي خولي أحد أبرز النجوم القادرين على تقديم أدوار صعبة





وتعليق قصي خولي كشف طبيعته الصريحة،وكشف أيضاً تمنياته كممثل صف أول في إيجاد أو اختيار دور عظيم يجدد خلاياه الفنية من خلاله،ويستعيد أمجاده الفنية الماضية التي رفعته من ممثل صف ثاني إلى ممثل صف أول.

وكلنا نعلم أن قصي خولي أحد أبرز النجوم القادرين على تقديم أدوار صعبة ومعقدة نفسياً ،فلا أحد ينسى أهم أدواره الفنية المدين لها بنجوميته الحالية في مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" للمؤلف فؤاد أبو حميرة والمخرجة رشا شربتجي الذي أنتج عام 2006،وحقق أعلى نسبة مشاهدة عربية،وأدى قصي خولي فيه دور إبن مسؤول كبير في الدولة،يستغل نفوذ والده لإقامة علاقات مع فتيات قسراً وكسب الأموال الطائلة،لكن نهايته الدامية تكون على أيدي فتاة شريفة تهوي بنفسها وبه للهاوية،فيتشوه وجهه ويغيب عن الساحة السياسية والاقتصادية للعلاج في الخارج،وحين يعود بعد سنوات ،يتغير كل شيء،ويصبح الذين داسهم بنفوذه هم رموز السلطة الجديدة.



قصة فيلم "الجوكر"

حاز بوستر الجوكر الذي نشره قصي بحسابه على 50ألف لايك إعجاب من متابعيه بأنستغرام



تدور أحداث فيلم "الجوكر" لبطله خواكين فينيكس، الذي اقتربت إيراداته من سقف المليار دولار لأول مرة بفترة زمنية قصيرة حول الممثل الكوميدي المهرج والجوكر آرثر فليك "خواكين فينيكس" المصاب بمرض عقلي بسيط،والفاشل في عمله بحسب وجهة نظر المحيطين به،فيتجاهلوه،ويسخروا منه،ويحطوا من قيمته كإنسان مثلهم ،وهذا النبذ الاجتماعي يحطمه من الداخل،ويهشم ما تبقى من طيبة ورقة بداخله،فيتحول رويداً رويداً إلى رجل منتقم شرير.

ومن أجل شخصية الجوكر آرثر فليك النادرة والفريدة من نوعها ،نجح الممثل خواكين فينيكس بخسارة 24 كيلو غرام من وزنه،واجتهد شخصياً في البحث عن أدوات تعمق أداؤه على الشاشة،فاستمع لأشرطة أشخاص مصابين بمرض الضحك اللاإرادي لبضعة دقائق حتى أتقن الضحك مثلهم تماماً قبل تصوير الفيلم،وتجنب تقليد كل الممثلين الذين سبقوه لأداء وتقديم شخصية الجوكر في سلسلة أفلام "باتمان- الرجل الوطواط" الأمريكية،وقدم الجوكر بملامح أدائية جديدة مبتكرة لاتشبه نسخ الجوكر السابقة على الإطلاق،وهذا سر نجاح وعظمة خواكين فينيكس بشخصية الجوكر،وننضم إلى قصي خولي ،متسائلين مثله: هل سيأتي يوم ويجروء ممثل أو تجرؤ شركة إنتاج على تقديم فيلم أو مسلسل عظيم مثل الجوكر في العالم العربي؟

فيلم جوكر.. نجاح يتخطى التوقعات ويكسر حاجز المليار دولار

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