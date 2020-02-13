بالفيديو: نجمة هوليوود الصغيرة تضع سندويشاً في حقيبة بـ 2500 دولار

خطفت نجمة هوليوود جوليا باترز البالغة من العمر 10 سنوات، الانظار بجمالها واناقتها على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل الاوسكار.

وبفستانها الزهري الجميل، إلتف حول الطفلة التي قدمت أداءا بارعاً في فيلم Quentin Tarantino مع النجمة العالمي ليوناردو دي كابريو، وراحوا يسألونها عن اطلالتها الجميلة وبأنها كانت تحلم دائماً في حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكشفت جوليا أيضا أنها تضع سندويشاً صغيراً من الديك الرومي في حقيبتها Marzook purse البالغ ثمنها 2،495 دولاراً.

واشارت ببراءة وبعد صدمة الصحافيين الى انها “تعلمت من السنة الماضية لانها بقت جائعة لانها لم تحب بعض الأطعمة التي تقدم في مكان الاوسكار”.