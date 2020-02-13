فيديو.. هيثم سعيد يطرح بحبك بقا

طرح المطرب هيثم سعيد أغنية جديدة تحمل عنوان "بحبك بقا" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "بحبك بقا" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي Advertisements أحمد عبد السلام. أحمد عبد السلام. ويشار ان اخر اعمال هيثم سعيد أغنية بعنوان "تفتح الشباك" والتي حققت نسبه مشاهدة عالية بموقع "اليويتوب".

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