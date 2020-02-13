فيديو.. الشاب رزق يطرح جامد فلته

طرح المطرب الشاب رزق أغنية جديدة تحمل عنوان "جامد فلته" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناة شركة مزيكا على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". كليب وذلك عبر قناة شركة مزيكا على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "جامد فلته" من كلمات الشاعر الغنائي حسام سعيد ومن ألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد شفيق. Advertisements

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