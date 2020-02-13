شاهد.. هيثم شاكر يروج لأغنية جديدة

روج النجم هيثم شاكر لفيديو كليب جديد بعنوان "لحقتيني" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشر "شاكر" مقطع فيديو من Advertisements الكليب الجديد معلقا قائلا:"قريبا كليب لحقتيني". الكليب الجديد معلقا قائلا:"قريبا كليب لحقتيني". ويشار ان أغنية "لحقتيني" من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي أحمد ابراهيم.

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