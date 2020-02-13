فيديو.. رامي صبري يطرح أغنية "حياتي مش تمام"

طرح الميجا ستار رامي صبري أغنية بعنوان "حياتي مش تمام" وذلك بمناسبة عيد الحب علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان المطرب Advertisements عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي. عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي. ويشار الي ان اخر اعمال رامي صبري فيديو كليب "وبقابل ناس" والتي حققت 3 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب".



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