بتول بني تكشف للوفد عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مسيرتها الفنية

كشفت الفنانة السورية بتول بني للوفد عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مسيرتها الفنية بمصر فبعد إن كانت تحترف الغناء بسوريا وتقيم العديد من الأفراح النسائية هناك لكن بعد الحرب بسوريا سافرت الى مصر وبدأت من الصفر مجددًا حيث كانت البداية في مطاعم بمصر حتى شاهدها زبائنها

السوريين هنا وعادت لأحياء الأفراح النسائية السورية إلى أن شجعتها أحدى أصدقائها للتقديم في مسابقة ذا فويس والذي يعد نقطة انطلاقها.

أضافت بني إن أقامتها للأفراح النسائية في سوريا فادتها كثيرًا في تجربتها في ذا فويس فكانت تحمل معها

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مخزون فني كبير جعل الأمر أسهل في البروفات وهو الأمر الذي ظهر جليًا في مرحلة المواجهة بأغنية " على جرى " كانت صعبة على الآخرون وممتعة بالنسبة لها فهي تحمل معها خبراتها في تقديم الموال.

الجدير بالذكر إن بتول بني شاركت في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس عام 2018 وكانت في فريق عاصي الحلاني كما لقبها الجمهور بالسلطانة من شدة إعجابهم بصوتها.