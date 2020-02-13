بالفيديو.. ساندي تسجل أكثر من 2 مليون بـ3 أغاني على يوتيوب

طرحت الفنانة ساندي 3 من أحدث أعمالها الغنائية التي تتضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". بدأت ساندي بإصدار أغنية "طبع الشتا" التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:سلمى رشيد، ألحان:هيثم نبيل، توزيع: كريم عبد الوهاب. مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:سلمى رشيد، ألحان:هيثم نبيل، توزيع: كريم عبد الوهاب. وتابعت بأغنية "كان عادي" التي اقتربت من المليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من Advertisements كلمات: جمال الخولي، ألحان:شريف إسماعيل، توزيع:هاني ربيع. كلمات: جمال الخولي، ألحان:شريف إسماعيل، توزيع:هاني ربيع. واختتمت بأغنية "زي التمثال" والتي اقتربت من المليون مشاهدة أيضا، الأغنية من كلمات وألحان: ساندي، توزيه:هاني يعقوب. وبهذا تسجل ساندي أكثر من 2 مليون مشاهدة، بطرحها للثلات أغاني، ومن المتوقع ان تطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" في الفترة المقبلة.

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