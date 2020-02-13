جميلات 80 دولة يتنافسن على ملكة جمال الكون بفندق أيكوتيل دهب

فى حدث عالمى غير مسبوق يستضيف "فندق أيكوتيل دهب" ٢٦ الشهر المقبل 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم يشاركن بالمسابقة الكبرى والتى تعد من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.
وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف عضو مجلس إدارة الفندق ان استضافة ملكات جمال الكون فى فندق أيكوتيل دهب لتنطلق من من خلاله فعاليات ذلك الحدث العالمى تعد بمثابة رسالتنا قوية موجهة للعالم
وأضافت أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعهن ملايين على مستوى دول العالم سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب
وأشار عادل عبدالعزيز
مدير عام الفندق الى أن المسابقة تستمر لمدة 3 أيام حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم ٢٩ الشهر المقبل وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.
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