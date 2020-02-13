تفاصيل القصر الفرنسي الشهير الذي سيحيي فيه حماقي ليلة عيد الحب

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائياً في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب. سيقدم حماقي أغانيه في إحدى قاعات قصر PALAIS DES CONGRES DE PARIS الشهير، التي شهدت حفلات غنائية لكبار موسيقيي ومغنيي أوروبا أشهرهم" سيلفي فارتان، ري تشارلز، إلتون جون". غنائية لكبار موسيقيي ومغنيي أوروبا أشهرهم" سيلفي فارتان، ري تشارلز، إلتون جون". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت باريس. الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت باريس. Advertisements يعتبر حماقي هو أول مطرب مصري ، يقدم حفله الغنائي في أرجاء هذا القصر الشهير، وسبقه عربياً المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، والمطرب الراحل صباح فخري، والفنانة إليسا التي أحييت حفلها الغنائي هناك عام 2015.

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