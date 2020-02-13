بالفيديو- من القطار.. راغب علامة يوجه رسالة إلى رئيس وزراء لبنان

ميرنا وليد - بيروت - طالب الفنان اللبناني ​راغب علامة​ من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية أو الشروع بتنفيذ سكك حديدية تخدم المواطن اللبناني، مشيراً إلى أن أموال الناس تذهب هدرًا وفسادًا.

ونشر راغب علامة فيديو من القطار أثناء تواجده في فرنسا عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه قائلاً: "من القطار بفرنسا، شوفوا شو حلو، نحنا بلبنان مندفع سنويا للمديرية العامة للسكك الحديد عشرات ملايين الدولارات، بتروح هدرًا وسرقة وفساد، بطالب سيادة الدكتور حسان دياب، دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته يا إما إلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية، يا إما الشروع في تطوير السكك الحديدية لخدمة المواطن اللبناني تنقله بين بيروت والبقاع للمواطن ودافع الضرائب التي تذهب أمواله سرقة ونهبا".

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