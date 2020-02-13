شذى تستعد لطرح "أجمل أوقات" بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية شذي لطرح أغنية جديدة بعنوان "أجمل أوقات" قريباً بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد عاطف والحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسجّلت الأغنية تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند، وأكد القيمون على العمل أن الأغنية تعتبر بمثابة مفاجأة للجمهور، خاصةً وأن الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قرر كل من شذى والقائمون أن يشاركوا المحبين بـ،"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي الى نوعية الأغاني الرومانسية.

وتم تصوير الأغنية على طريقة ال"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولي أيضاً تنفيذ جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي إرتدت فيها شذى فستاناً أحمر يتناسب مع أجواء "عيد الحب".

وتقول كلمات الأغنية: "جيت أعترفلك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. انا شايفة فيك عمري اللي لسة معيشتهوش وشريك حياتي اللي إمتلك روحي بهواه".

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