زوجة سليمان عيد تتعرض لحادث سير وماذا عن حالتها الصحية؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت زوجة الممثل المصري ​سليمان عيد​ لحادث سير هي وابنتهما، اذ اصطدمت سيارتها بسيارة اخرى، ما ادى الى تحطم الجزء الأمامي من سيارتها.

ونشر سليمان على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث، كاشفا ان زوجته وابنتهما بخير، معلقا بالقول: "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتي والحمد لله هما بخير".

الجدير ذكره ان عيد صوّر مؤخرا مسلسل "فالنتينو" من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، وأحمد فريد، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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