ميرنا وليد - بيروت - شهدت الأيام الماضية شكوك حول استكمال تصوير مسلسل "​خالد بن الوليد​" وعرضه في شهر رمضان المقبل، لاسيما وان التصوير توقف قبل أسبوعين ويواجه مصيراً مجهولاً حتى الآن. وتبحث الشركة المنتجة عن اتخاذ قرار نهائي بشأن استكماله أو تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن القرار النهائي.

وصور أبطال المسلسل عدد من المشاهد في القاهرة وذلك قبل السفر إلى الأردن لاستكمال العمل هناك، حيث كان مخطط أن يتم تصوير شهر كامل في الصحراء البدوية بالأردن، ولكن يبدو أن توقف التصوير سيعيد فريق العمل الى القاهرة الى حين حسم أمور استكماله مرة أخرى.

الجدير ذكره أن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس محمود العقاد ويكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو يوسف ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد، وحمدي الوزير، وسوسن بدر، ونشوى مصطفى، رانيا محمود ياسين، أوس أوس اضافة إلى أكثر من 100 شخصية أخرى تظهر في الأحداث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- توقف مسلسل "خالد بن الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.