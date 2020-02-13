نانسي عجرم تعايد أحلام بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الفنانة الإماراتية ​أحلام​ لمناسبة عيد ميلادها، إذ كتبت لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل سنة وانت بخير وصحة وسلامة ومن نجاح لنجاح حبيبتي أحلام Happy Birthday".

وكانت إحتفلت عجرم مؤخراً بالسنة الأولى لعيد إبنتها الثالثة ليا، بعد ميلا وإيلا. ونشرت نانسي عجرم صورتين عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليهما قائلة "نجمتي الصغيرة أصبح عمرها سنة واحدة".

وظهرت إبنتها ليا في غرفة زينتها نانسي بالبالونات الذهبية والفضية والغيوم، وفي صورة ثانية أطلت إبنتها تأكل قالباً كبيراً من الحلوى.

الجدير ذكره أن الفنانة نانسي عجرم أطلقت منذ أيام أغنيتها الجديدة قبيل إقتراب عيد الحب بعنوان "قلبي يا قلبي" ونالت أصداء إيجابية واسعة وحققت نسبة استماع عالية عبر يويتوب.

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