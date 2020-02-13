لطيفة تهنئ نوال الزغبي على "القوية"

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة ​لطيفة​ التونسية بالتهنئة لزميلتها الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على طرح اغنيتها الجديدة "​القوية​" على يوتيوب.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حبيبة قلبي انتي دايما ناجحه يا روحي وقويه وطيبه والف مبروووك يا قوية".

الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد.

ومن ناحية أخرى، كان كشف معجبو الزغبي مؤخراً في السعودية عن مفاجأة كانت تحضّرها فنانتهم من خلال نشر صور وفيديوهات من كواليس التصوير في جدّة، وإنتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدورها أعادت الزغبي نشر الصور والفيديوهات مؤكدة أنها حالياً في جدّة. وإعتقد البعض أنها تصوّر فيديو كليب إلا أن السبب الحقيقي هو مشاركتها في برنامج كاربول مع الفنان هيشام الهويش لصالح تلفزيون SBC.

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