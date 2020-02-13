تطور مفاجئ في أزمة محمد رمضان والطيار

ميرنا وليد - بيروت - تطور مفاجئ حصل في الأزمة التي أحدثها الفنان المصري ​محمد رمضان​، مع الطيار اشرف ابو اليسر، الذي أوقف عن العمل مدى الحياة بسبب قيام رمضان اثناء توجه الممثل والمطرب محمد رمضان الى مدينة الرياض لإحياء حفل هناك وخلال رحلته على متن الطائرة اراد ان يصور فيديو ترويجي له من داخل الكابينة وتجربته قيادة الطائرة لأول مرة، لإذاعته فور وصوله.

وجديد هذه الأزمة، أن أبو اليسر تقدم بدعوى ضد رمضان، بحسب ما أشار محاميه مجدي حلمي، وذلك بتهمة تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورة الطيار المكمود اشرف ابو اليسر ومكانته الاجتماعية في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له اسماها "مش بتفتش في المطار" مستغلاً صورة الكابتن طيار اشرف ابو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة مما ادى الى إلحاق الاضرار الجسيمة المالية والادبية له، واوضح مجدي حلمي ان هناك فريق عمل متخصص منعقد بصورة يومية لبحث تطورات الموقف.

فيما اشار خبير الملكية الفكرية حازم الطحاوي ان الافعال التي ارتكبها الفنان محمد رمضان تعد انتهاكا صارخاً لحقوق الملكية الفكرية وفقا لقانون الملكية الفكرية المصري.



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