سام سميث يضع أحمر الشفاه وشعرا مستعارا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - صدم الفنان العالمي ​سام سميث​الجمهور بنشره مقطع فيديو جديد له ظهر فيه وهو يضع أحمر الشفاه وشعرا مستعارا، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واعلن في منشور آخر انه ألبومه الغنائي الجديد سيصدره في شهر أيار المقبل.

الجدير ذكره ان سام سميث اطلق مؤخرا أغنية تحمل عنوان I Feel Love ، وهي النسخة الحديثة من أغنية Donna Summer التي تعود لعام 1997.

وتأتي هذه الأغنية بعد الأغنية السينغل لسام وهي How Do You Sleep وأيضاً أغنيته مع نورماني Dancing With a Stranger.