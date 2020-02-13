زوجة وائل جسار تعايده بعيد الحب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - توجهت السيدة ميراي جسار بالتهنئة لزوجها الفنان اللبناني ​وائل جسار​ بمناسبة عيد الحب، اذ انها نشرت صورة لها برفقته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "انت لقلبي نظرة تختصر الحياة وصوت يختصر المسافات وشخص يختصر الجميع كل عيد حب وانت حبيبي".

الجدير ذكره ان وائل جسار كان قد وضع مؤخرا صوته على أغنية شارة مسلسل "ختم النمر" بطولة الممثل المصري أحمد صلاح حسني، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج المخرج المصري أحمد سمير فرج.

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