في عيد الحب .. كاظم الساهر يهدي محبين "آه وآهين"

ميرنا وليد - بيروت - قبيل اقتراب عيد الحب، وبفكر موسيقي متجدّد، قرّر الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ طرح أغنيته المنفردة الجديدة "آه وأهين" من ألحان الموسيقار طلال، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية، لتكون هدية منه الى محبيه في عيد الحب.

وتتضمّن أغنية الساهر "آه وأهين"ألحان ونغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية.

وخطف كاظم الساهر الأنظار بأغنيته الجديدة، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية عمل جديد في عيد الحب، وعبّر المحبين عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي عن تشوّقهم لطرح هذه الأغينة بعدما انشغل الساهر في المشاركة ببرنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الماضي.

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