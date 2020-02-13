أحلام تهاجم فتاة: "لازم تنطرد من المدرسة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ مقطع فيديو لفتاة تهدد طالبة في المدرسة بطريقة عنيفة، مشيرة الى ان الفتاة المعتدية يجب طردها من المدرسة.

وعلّقت أحلام على الفيديو قائلة: "لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين ياربوانا متاكده ان المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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