كلوي موريتز: أنا والرجال مثل توم وجيري

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة الأمريكية كلوي موريتز تصوير مشاهدها في فيلم كرتون عن شخصيتي توم وجيري، ومن المقرر عرضه في 23 ديسمبر المقبل.

شبهت موريتز (23 عاماً) حياتها والرجال بالفأر والقط توم وجيري، في مرحلة المطاردات والمغامرات، مضيفة أنها لم توفق حتى الآن في العثور على الرجل المناسب في حياتها الذي يشجعها على الزواج.

ويحاول الفيلم الكرتوني الذي يدور في أجواء كوميدية معرفة السبب الرئيس للعداوة التاريخية بين أشهر قط وفأر في السينما، ويقوم بإخراجه تيم ستوري.

وتصور النجمة الأمريكية أيضاً فيلم رعب جديداً من تأليف وإخراج روسان ليانج بعنوان Shadow In The Cloud أو ظل في السحابة.

وكان العام الماضي قد شهد عرض فيلمين لكلوي موريتز من بينهما فيلم أنيميشن Red Shoes and the Seven Dwarfs أو ذات الحذاء الأحمر والأقزام السبعة، إلى جانب عائلة آدم.

وبدأت المسيرة الفنية لموريتز في مرحلة المراهقة وبالتحديد عام 2005، ومثلت العديد من الأفلام من أشهرها فيلم الرعب أشياء صغيرة شريرة أو Wicked Little Things في عام 2006، إلى جانب فيلم يوميات طفل جبان أو Diary of a Wimpy Kid.

ويعد فيلم 500 يوم مع سمر من أشهر أفلامها، ويتماهى اسم الفيلم “الصيف” واسم البطلة “سمر”، وينسج بشاعرية قصة حب بين موظفين تعاندهما الظروف ويفترقان، وبعد سنوات عدة يلتقي امرأة أخرى يحبها ولكنها تغير رأيها في اللحظة الأخيرة، والمفارقة أن اسم الحبيبة الأخيرة كان Autumn أو الخريف!