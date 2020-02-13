كيتي بيري: أبحث عن رجل “سنافر”

متابعة بتجــــــــــرد: أشارت المطربة الأمريكية كيتي بيري إلى أنها ما زالت تبحث عن “الحصان الأسود” الذي يسبق الجميع ويقتحم قلبها، ويحيي مشاعر الحب في حياتها مرة أخرى، رجل بريء مثل “السنافر” الذين غنت لهم.

وأكدت بيري (36 سنة) أنها كانت تتحدث عن الرجل المناسب في حياتها عندما غنت تلك الأغنية ضمن ألبومها “بريزم”، لأنها ما زالت تعتقد أنها لم تجد النغمة المناسبة لقلبها، ولكنها واثقة من أنها ستعثر عليها في يوم من الأيام.

وكانت المطربة الأمريكية قد أجلت حفل زواجها بالممثل أورلاندو بلوم في خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة إنهاء للعلاقة بينهما التي استمرت أكثر من عامين، وراهن الجميع على أنها ستكلل بالزواج.

من جانب آخر، تنشغل بيري حالياً بحضور حلقات “أميريكان أيدول” الذي اختيرت ضمن لجنة التحكيم فيه، منوهة بأن اختيارها يحتم عليها مسؤولية التدقيق والصدق في الحكم على المواهب المتقدمة، حتى لا تظلم إحداها وتصيبها بالإحباط.

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وكان النجمة الأمريكية بيري قد شاركت بالتمثيل والغناء في 9 أفلام من بينها السنافر في 2013، 2011، جزء مني في 2012، زولاندر في 2016.

كما طرحت بيري 5 ألبومات غنائية أشهرها Prism أو المنشور، الذي أصدرته في 2013، وأحدثها Witness في 2017.

وتعد بيري أيقونة في الأناقة والثياب ذات الألوان المبهجة والتصميمات الجريئة، التي تجسد حبها للحياة وسعيها نحو السعادة والبهجة، بحسب قولها.