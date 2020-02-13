بالفيديو – كيم كارداشيان تكشف عن “سوبر ماركت” في غرفة لعب أطفالها

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة كيم كارداشيان فيديو مع متابعيها على إنستغرام، لغرفة لعب أطفالها. وقالت في الفيديو “تقولون بأن منزلي صغير للغاية، لكنكم لم تروا غرفة لعب أولادي”.

واصطحبت كارداشيان جمهورها في الفيديو، بين ثنايا غرفة لعب أطفالها، والتي تشبه أرض العجائب المليئة بالألعاب، حيث أن هناك مسرحاً للعروض الموسيقية، ويظهر في خلفيته طبول وميكرفونات وجهاز كاريوكي للغناء، ومجموعة من وسائد تاكاشي موراكامي للزهور، والتي يتراوح سعرها بين 600 إلى 6 آلاف دولار.

وتضم الغرفة جهازاً وشاشة عرض، يُمكِّن أطفالها: نورث، وساينت، وشيكاجو، وبسالم، من مشاهدة الأفلام بينما هم يلعبون ويمرحون، إضافة إلى رف يحمل دمى وديناصورات تحبها ساينت، ومجموعة أخرى من العرائس وعربات الأطفال التي تفضلها شيكاجو.

وبعيداً عن اللعب والمرح، تحتضن الغرفة أيضاً، مكاناً لمذاكرة الأطفال لدروسهم، قائلة كارداشيان “هنا يؤدون واجباتهم المدرسية”، وبعد الانتهاء، يستطيعون الاستمتاع بالتسوق في السوبر ماركت الموجود بالغرفة، الذي يضم مكاناً لبيع الآيس كريم وبقالة، مع أماكن حقيقية للدفع “كاشير”.

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بينما تضم منطقة شيكاجو غسالة ومجففاً، كي تتظاهر الطفلة بممارسة هوايتها في الغسيل.

ويضم المكان أيضاً، صناديق مليئة بالألوان والطوابع والألعاب، إضافة إلى خزانة مليئة بالأزياء المنتقاة والمختارة من أغلى الماركات العالمية.

واختتمت كارداشيان الفيديو قائلة “هذا هو المكان الذي يستمتع فيه أطفالي باللعب والترفيه والمذاكرة أيضاً”.